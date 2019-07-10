شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: ليس هناك بيانات رسمية عن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية، إنه ليس هناك بيانات رسمية عن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، رغم أنها تشكل نسب مرتفعة بالاقتصاديات المتقدمة مثل الصين والهند، وتخطت المشروعات الصغيرة 65% من حجم المشروعات، ودول ماليزيا وتركيا، مضيفا إلا أن الرؤية العامة تشير إلى أن نسبة تلك المشروعات منخفضة رغم أهميتها لتشغيل الشباب.

وأضاف الشافعى، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين مم الجهات المعنية بالقطاع، أن الجمعية وضعت هدف تحقيق 25% من الناتج القومى المصرى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم زيادة تلك النسبة مستقبلا، بهدف تشغيل 25% من الشباب بهذا القطاع، وتابع أن الجمعية سعت لذلك من خلال عقد شراكات مع شركات كانت لها تجربة فى المشروعات الصغيرة وأصبحت شركات كبرى، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة الحالية ونقل خبراتها، مثل مجموعة العربى، والتى حددت 150 مكون يمكن للمشروعات الصغيرة إنتاجها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وتم تحديد سعرها.