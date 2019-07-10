شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 14032 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 17237 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1418 نقطة.