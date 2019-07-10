تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 14032 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 17237 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 548 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1418 نقطة.
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