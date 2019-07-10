شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أول مراكز البنك المتخصصة فى خدمات تطوير الأعمال بفرع الياسمين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال، وبحضور لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

وحضر الافتتاح نرمين الطاهرى وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفى، وعدد من مسئولى البنك المركزى بالإضافة إلى يحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من قيادات البنك كما حضر الاحتفال عدد من شركاء التنمية للبنك الأهلى من خارج القطاع المصرفى.

وعقب الافتتاح قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن افتتاح البنك الأهلى لمركز خدمات تطوير الأعمال بالعاشر من رمضان يدعم مبادرة رواد النيل التى تتكامل مع مبادرات وتوجهات البنك المركزى المصرى التى تسعى لتنمية المجتمع ودعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث تستهدف تدعيم النشاط الابتكارى وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتقديم الدعم الفنى والادارى والمادى فى المجالات التى تناسب احتياجات السوق المصرية، مؤكدة على الدور الحيوى والفعال للقطاع المصرفى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتحول للقطاع الرسمى لما له من أثر مباشر فى دعم القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة مثل الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والابتكار وهو ما يؤدى إلى خلق فرص عمل وزياده الناتج القومى ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأشارت لبنى هلال، إلى أن البنك المركزى يستهدف افتتاح 30 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال فى عدد من المحافظات المصرية فى الدلتا والصعيد وذلك من خلال الـ11 بنكًا المشاركين فى مبادرة رواد النيل وذلك بنهاية عام 2019، كذلك فانه سيتم توثيق كافة الإجراءات وخطط العمل وذلك لإتاحة دليل شامل لنموذج مركز خدمات تطوير الأعمال بما يسمح بتطبيقه من جانب القطاع الخاص.

وأكدت لبنى هلال، أن البنك المركزى من خلال مبادرة رواد النيل حريص على تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والهيئات التى لديها صلة بمجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهاز المصرفي، الجهات الحكومية، مؤسسات التعليم والبحث العلمى والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لجميع أطراف المنظومة الاقتصادية.

ومن جانبه قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إن مراكز تطوير الأعمال التى بدأ البنك فى إطلاقها اتساقا مع توجيهات البنك المركزى وباشرافه تستهدف بشكل أساسى ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات المالية وغير المالية التى تحتاجها مشروعاتهم والتى تتعدى الخدمات المصرفيه المعتاده.

وأكد أن التمويل لم يعد عقبة أساسية تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعظم الحاجة لانشاء تلك المراكز والتى ستتولى تقديم العديد من الخدمات التى ستتيح تثقيف العملاء ماليا ومصرفيا للوصول لأعلى معدلات الجودة والنجاح لمشروعاتهم وذلك بهدف زيادة عدد المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة بالفعل مع تشجيع الابتكار والتحول التكنولوجى لمواكبة الاتجاه العالمى، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملى فى القضاء على البطالة وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة فى السوق المحلية وعلى اقتحام الأسواق الدولية بما ينعكس بشكل ايجابى على قوة الاقتصاد الوطنى ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .واضاف ان ارقام محفظه المشروعات الصغيره والمتوسطه بالبنك الاهلى المصرى تعكس اهتمام البنك بتلك المشروعات حيث بلغ اجمالى المحفظه فى نهايه يونيو 2019 نحو 65 مليار جنيه مقارنه بـــ 49 مليار جنيه فى يونيو 2018 بزياده قدرها 32%.

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وأكد هشام عكاشة، أن إجمالى محفظه العملاء ضمن مبادرتى البنك المركزى المصرى بلغت حوالى 37.5 مليار جنيه تم منحها لحوالى 42 الف عميل مقارنه بـــ 25.2 مليار جنيه لعدد 26 ألف عميل فى يونيو 2018 ، بمعدل نمو 49% عن العام السابق .

ومن جانبه أكد يحيى ابو الفتوح، أن البنك الأهلى المصرى يضع خطة مدروسة للتوسع فى انشاء مراكز خدمات تطوير الاعمال فى عدد من اماكن تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ باعداد دراسه واسعه للسوق واحتياجاته والتى كان نتاجها افتتاح مركز العاشر من رمضان والذى يتوسط احدى المناطق الصناعيه الحيويه والتى تضم تجمعا للمصانع متنوعه النشاط كما سيخدم المركز عدد من المناطق والمدن المجاوره مثل مدينه الشروق وبدر وبلبيس والتى يتواجد بها ما يزيد عن 12 فرعا من فروع البنك الاهلى المصرى و ستتولى توجيه العملاء المرتقبين ورواد الأعمال لذلك المركز وللخدمات التى يتيحها لهم مؤكدا انه جارى الاعداد لافتتاح مركزين اخرين بمدينتى اسيوط وطنطا لخدمة تجمعات العملاء بالوجهين القبلى والبحرى، مضيفا ان تلك المراكز تستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة وكذا المستثمرين الناشئين وأصحاب الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفنى والتمويل حتى تتحول تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل.

وأشار يحيى أبو الفتوح إلى الإجراءات الإيجابية التى يقدمها البنك المركزى لمساندة تلك المشروعات ومنها استحواذه على نسبة 20% من شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم بها 8 بنوك وذلك من اجل دعم ضمان التمويلات المقدمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.

وأضاف ممدوح عافية أن مراكز خدمات تطوير الأعمال ستتولى تقديم العديد من الخدمات من خلال فرق عمل متميزة ومدربة، ومنها بعض الخدمات غير الماليه مثل تقديم فكرة مشروع جديد والتوجية نحو إجراءات الحصول على تراخيص ممارسة النشاط مع اتاحة خدمات دراسة الجدوى والتحليل والتقييم المالى، إضافة إلى تيسير الحصول على خدمات التمويل وتحقيق الاتصال الفعال مع الموردين والأسواق المستهدفة وكذا خدمات نشر المعرفة والتدريب وبناء القدرات وورش العمل بما يناسب تنوع واحتياجات السوق المصرى مشيرا إلى اهتمام البنك الاهلى باختيار افضل الكوادر من العاملين لخدمه رواد الأعمال وحرصه على إلحاقهم بعدد من البرامج التدريبيه المتخصصه والمكثفه فى هذا المجال والتى تمت بالمعهد المصرفى المصرى وبإشراف البنك المركزى وكذا بمركز البنك الرئيسى حيث اجتمعت تلك الكوادر مع فئات مختلفه من رواد الأعمال من مختلف المجالات والانشطه لمناقشه احتياجاتهم والخدمات التى يمكن للبنك تقديمها لدعمهم.

جدير بالذكر أنه سبق للبنك الأهلى المصرى المشاركة فى مركز خدمات رواد الأعمال بجامعة النيل والذى تم بدعم وإشراف كامل من البنك المركزى المصرى، والذى مهد الطريق نحو اطلاق مزيد من تلك المراكز بعدد من المناطق المدروسة.