شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: تنفيذ 18 قرار سحب واسترداد أراضٍ لم يتم البناء عليها خلال المدة المحددة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ 18 قرار سحب واسترداد لقطع أراض لم يلتزم المواطنون المخصصة لهم بالبناء عليها خلال المدة المحددة، ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية.
وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أنه جارٍ استكمال تنفيذ 44 قرار سحب واسترداد لقطع الأراضى، وجارٍ حصر كل قطع الأراضى بالمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن جهاز المدينة لن يتوانى عن تنفيذ القانون، من أجل تحصيل حقوق الدولة، وتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة بالمدينة.
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