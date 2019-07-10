شكرا لقرائتكم خبر عن "بوتاجاسكو" توزع 250 ألف أسطوانة بوتاجاز فى 178 مستودع بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو المتولي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو " إحدى شركات قطاع البترول المصري، أن إجمالي عدد مستودعات توزيع اسطوانة البوتاجاز 178 مستودع موزعين علي مستوى الجمهورية منهم 42 مستودع داخل القاهرة الكبرى . وأضاف المهندس عمرو المتولي، لـ"الخليج 365 "، أن معدل الضخ اليومي لشركة بوتاجاسكو حوالي 250 ألف أسطوانة يوميا، لافتا إلى أن هناك خط ساحن لتوصيل اسطوانة البوتاجاز للمنازل وهو 19492، لافتا أن هذا الخط أنشأ خصيصا للتيسير والتخفيف عن المواطنين.

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