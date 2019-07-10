شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتصدر أعلى الدول المستوردة للحاصلات الزراعية من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت روسيا الاتحادية أعلى الدول التى تستورد حاصلات زراعية من مصر، وذلك بعد مرور 9 أشهر من بدء موسم التصدير الحالى.

وقال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"الخليج 365" إن السوق الروسى سوق كبير ونسعى فى الوقت نفسه لزيادة الصادرات له الفترة المقبل.

وأضاف أن روسيا استوردت من مصر نحو 530 ألف طن حاصلات، بقيمة 236 مليون دولار تصدرت بهم اعلى الدول المستوردة للصادرات الزراعية فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019.

كما أضاف دمرداش أن ما استوردته روسيا يمثل نحو 14% من حجم الصادرات المصرية كلها، مشيرا إلى أن السعودية حلت فى المركز الثانى، حيث استوردت نحو 500 ألف طن بقيمة 205 ملايين دولار، ثم هولندا استوردت 240 ألف طن صادرات زراعية، بقيمة 108 ملايين دولار وهى الثالث من حيث قيمة الصادرات.

وجدير بالذكر أن مصر صدرت نحو 3.840 مليون طن بقيمة 1.838 مليار دولار فى 9 أشهر.

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