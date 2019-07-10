شكرا لقرائتكم خبر عن بايونيرز ردا على بلاغ: لسنا فى مواجهة قانونية مع المتعاملين بالشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ردا على ما نشر بشأن تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد رئيسى مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بعد امتناع مجلس إدارة الأولى عن إتمام عقد بيع قطعة أرض بمساحة 43 ألف متر فى منطقة مسطرد، إن لديها حوالى 60 شركة تابعة يقوم بإدارة كل شركة منها مجلس إدارة مكون من أعلى مستويات الكفاءة الفنية والإدارية، وتثق الشركة فى أن تلك المجالس تتخذ أنسب القرارات التى تحافظ على حقوق الشركات، وحقوق المساهمين بها ومن ثم حقوق الشركة القابضة.

وأضافت بايونيرز، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ليست فى مواجهة قانونية مع المتعاملين مع الشركات التابعة، وأن ما يقوم به البعض من زج اسم الشركة القابضة فى مواجهة قانونية مع الشركات التابعة هى محاولة يائسة للضغط على مجالس إدارة الشركات التابعة، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الإشاعات وناشرى الأخبار الكاذبة عن الشركة، والتى من شأنها التأثير على الشركة، وأسهمها بالبورصة المصرية.