شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسعودية توقعان 3 اتفاقيات لتقديم خدمات التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، 3 اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور وزارةً النقل، والسفير اسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

وذلك في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزارة مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد الخولى، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ووقع الاتفاقية، الوزارة، مع رئيسى الجانبين المصرى والسعودى فى لجنة ادارة المنحة السعودية وحاتم محمد سمير عبدالحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إي فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزارة، مع رئيسى الجانب المصرى والسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد عبد المنعم شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

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وأكدت وزاوةًالاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات هى منح مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم فى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى اطار تنوع الادوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الاعمال.

وذكرت، أن هناك اتفاق مع السعودية على المساهمة فى مشروعات البنية الاساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية فى قطاع النقل.

وأشار السفير اسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هى اضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودى للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة ادارة المنحة السعودية، أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الأعمال والتى تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أحمد الخولى، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، أنه سيتم تقديم خدمات التأجير التمويلى للمشروعات متناهيه الصغر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية بمحافظات الصعيد.

وأوضح حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أن هناك امل كبير أن تساهم هذه الاتفاقية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أحمد شعراوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إى فاينانس، أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.