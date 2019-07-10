شكرا لقرائتكم خبر عن كريدى سويس يرفع توقعاته لسعر النفط فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع كريدي سويس تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام للعام الجاري، إذ يتوقع أن تقل الإمدادات العالمية في النصف الثاني من عام 2019.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو "مع تمديد اتفاق إنتاج أوبك+ نرى الآن نقصا في الإمدادات بالأسواق العالمية يقارب 0.8 مليون برميل يوميا وحوالي 0.4 مليون برميل يوميا في الربعين الثالث والرابع".
ورفع توقعات سعر النفط بواقع دولار ليبلغ متوسط سعر خام برنت العام الجارى 68 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 59 دولارا.
وخفض البنك التوقعات لسعر برنت في العام المقبل بواقع دولارين إلى 65 دولارا للبرميل، وقال إن زيادة المخزونات العالمية ستحد من صعود الأسعار في العام المقبل فى حين أبقى على توقعاته للخام الامريكى عند 57 دولارا.
وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية أكثر مما هو متوقع ما قلص المخاوف من تخمة المعروض.
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