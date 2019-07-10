شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وهيونداى تتفقان على تصنيع المحركات والمضخات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) في بيان على موقعها الإلكتروني إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع أرامكو السعودية وهيونداي للصناعات الثقيلة لتصنيع المحركات والمضخات البحرية التي تشغل السفن ومحطات الكهرباء.

وأضاف البيان أن المشروع سيقام في مدينة رأس الخير بالمنطقة الشرقية بالمملكة، وأن منشأة تصنيع المحركات البحرية ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.