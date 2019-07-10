شكرا لقرائتكم خبر عن مساهم يشترى 474 ألف سهم فى السويس للأسمنت ليرفع مساهمته إلى 9.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة السويس للأسمنت، إن المساهم RIMCO EGT Investment LLC، اشترى 474 ألف سهم من أسهم الشركة، بسعر 8 جنيهات للسهم الواحد، بإجمالى قيمة 3.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهمة بعد العملية من 8.852% إلى 9.113 % من أسهم الشركة.

وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.