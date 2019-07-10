شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل مع تعزز الدولار قبل شهادة باول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1395.60 دولار للأوقية.

وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

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وتبخرت توقعات خفض الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الجاري لكن مازال المستثمرون يتوقعون خفضا قدره 25 نقطة أساس بسبب معدل التضخم الضعيف ومخاوف الحرب التجارية.

وعلى صعد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.1% إلى 15.09 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1550.8 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 إلي 811.25 دولار.