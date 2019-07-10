شكرا لقرائتكم خبر عن هايتك فيجن وبتروجاس العمانية يشتريان حقول نفط بريطانية من توتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الاستثمار المباشر هايتك فيجن ومجموعة النفط العمانية بتروجاس اليوم الأربعاء إنهما يتعاونان لشراء محفظة حقول نفط بحر الشمال البريطاني التابعة لتوتال مقابل 635 مليون دولار.

وستكون الحقول، التي من المنتظر أن تنتج 25 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا هذا العام، مملوكة لشركة تابعة للمجموعتين باسم بتروجاس نيو يو.كيه والتي ترغب المجموعتان في توسعتها لتنتج أكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

كان هايتك فيجن - وهو صندوق استثمار خارجي يركز على الطاقة ويدير 5.5 مليار دولار- اشترك في ديسمبر كانون الأول الماضي مع إيني لتأسيس فار إنرجي، إحدى أكبر شركات الإنتاج في النرويج حاليا بطاقة 169 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا. ودفعت الشركة توزيعات أرباح بقيمة مليار دولار بالفعل لمساهمي هايتك فيجن فقط في فار.

ويخطط هايتك فيجن لتحويل بتروجاس نيو، التي يسيطر عليها الشريكان بالتساوى، إلى نسخة بريطانية من فار.