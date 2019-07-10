شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صافى الاستثمار الأجنبى فى الأردن 7% فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن 6.6% في الربع الأول من العام إلى 177 مليون دينار (205.1 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب أرقام للبنك المركزي اليوم الأربعاء.

كان الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 190.1 مليون دينار في الربع الأول من 2018.

ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)