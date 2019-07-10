شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحا 9.490 نقطة ليصل إلى مستوى 6106.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحاً عدد 33.149 نقطة ليصل إلى مستوى 6759.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.75% خاسراً عدد 36.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4817.42 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 154.9 مليون سهم بقيمة 45.6 مليون دينار كويتى عبر 6524 صفقة.
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.
وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.67%، تلاه وربة كبيتل بنسبة 5.33%، ثم شركة أنوفست بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "وطنية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.93% ثم يوباك بنسبة 9.79%، ثم بيان بنسبة 9.78%.
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