شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: ندرس عدة خيارات للتوسع بمشاريع الغاز عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للخدمات الفنية أن الشركة العملاقة تدرس عدة خيارات واستثمارات بالتوسع بمشاريع الغاز عالمياً.

وأكد أحمد السعدي، في مقابلة مع قناة العربية أن الخبرة الكبيرة الموجودة لدى أرامكو تؤهلها للتوسع عالمياً بالاستثمارات في مجالات الغاز.

وأضاف السعدي أن مشروع حقل المرجان يأتي ضمن توقيع أرامكو اليوم الثلاثاء 34 عقدا بقيمة 18 مليار دولار، لمدة تقل عن 4 أعوام، بهدف توسيع حقلين بحريين، موضحاً أن الشركة تولي أهمية كبيرة لمشاريع الغاز.

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وأكد أن مشروع حقل المرجان سيزيدُ إنتاج أرامكو من الغاز 16% متوقعاً بدء تشغيل معمل الفاضلي للغاز هذا العام، الذي سيقوم بمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأرست أرامكو 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وتهدف العقود إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي، و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً. يذكر أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في "أرامكو" تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.