شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبدأ إصدار إقامات المستثمرين العقاريين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مطلعة بالسوق العقاري بالإمارات أن "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب"، وبالتنسيق والتعاون مع "دائرة الأراضي والأملاك"، باشرت بإصدار تأشيرات الإقامة طويلة الأمد ل 5 سنوات من دون كفيل للمستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم بالسوق العقاري المحلي عن 5 ملايين درهم.

ومن تلك الشروط أن يكون العقار المُستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر، وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، بحسب صحيفة الخليج.

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ومن تلك الشروط أيضا أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو أحكام مدنية تنتقص من الملاءته المالية.

وكانت دولة الإمارات قد طبقت مؤخراً نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط نفسها، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام الجديد للمقيمين، والوافدين الجدد من الأجانب وعائلاتهم الراغبين في العمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد من دون الحاجة لكفيل، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة.