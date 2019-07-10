شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات: حرب التجارة في مقدمة أسباب انخفاض الأرباح الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، إن انخفاض أرباح الشركة بفترة الربع الثاني من العام الحالي، يعود إلى عدة أسباب من بينها تأثير حرب التجارة، وعمل صيانة مجدولة في فبراير الماضي.

وأضاف الملحم في مقابلة مع قناة العربية أن النصف الأول من العام الحالي شهد توقفاً مجدولاً في المصانع لمدة 10 أيام، لعمل الصيانة بهدف تحسين كفاءة الإنتاج.

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وأوضح أن "المتقدمة" خلال فترة التوقف المجدول استهلكت "بروبين من خارج الشركة لسد ثغرة توقف المصانع، وهذه واحدة من الأسباب التي رفعت التكلفة".

وتوقع أن يساهم الهدوء في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في تحسن أسعار مادة البولي بروبلين، ما يدعم نتائج الأرباع المقبلة للشركة، بجانب انخفاض أسعار البروبان في فترة الصيف كما هي العادة.

وتراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 24%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 192 مليون ريال.