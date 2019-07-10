شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ ست سنوات.. البنوك الإماراتية تخفض تمويلات الأفراد لتسعة أشهر متتالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلصت البنوك العاملة بدولة الإمارات تمويلات الأفراد لتسعة أشهر متتالية، وتحديداً في الفترة من سبتمبر 2018 وإلى مايو الماضي.

وكان التقليص بما قيمته 6.2 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي هذا البند 332.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 338.4 مليار درهمً بنهاية سبتمبر 2018.

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وتعد هذه المرة الأولى تقريباً التي تتخذ فيها تمويلات الأفراد مساراً هابطاً لتسعة أشهر متتالية منذ ست سنوات، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ويعود ذلك لعدة أسباب، أبرزها زيادة الوعي لدى العملاء، بحيث لم يعد الاقتراض إلا للضرورة، إضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي مكّن البنوك من الكشف عن القدرات المالية للعملاء، فضلاً عن تركيز البنوك على تمويل قطاعات أخرى، في مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب الصحيفة فإن هناك تنافساً بين البنوك في زيادة تمويلات الأفراد، إلا أن هذا الأمر تحد منه التقارير الائتمانية للعملاء، إذ إن إدارات المخاطر في البنوك تدقق بشدة في طلبات التمويل.