"جلفار" تسعى لرفع الحظر عن صادارتها إلى السعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف جيروم كارل، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تعمل مع الجهات المعنية لرفع الحظر المؤقت على صادراتها إلى أسواق السعودية.
ولفت إلى وجود اتصال وثيق بالهيئة السعودية للغذاء والدواء منذ سبتمبر لتطبيق توصياتها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأضاف: من المتوقع أن تعيد الهيئة السعودية فحص منشآت الشركة قريبًا لتطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة التصنيع الدوائي، بحسب صحيفة البيان.
وأعلنت "جلفار" العام الماضي، أن الهيئة السعودية للغذاء والدواء أوقفت استيراد منتجات الشركة إلى المملكة بشكل مؤقت، إثر قيام الهيئة بالتفتيش على مصانع الشركة، وإبلاغها بعدم التزامها بكامل معايير الصناعة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة الآن بصدد القيام بإعادة هيكلة طوعية للشركة، ويتم العمل حالياً مع شركات استشارية للمساعدة في تحسين الأعمال.
ولفت إلى أنه سيتم النظر في سيناريوهات وخيارات متعددة لخفض التكاليف قبل اتخاذ أي قرار.
وسهم "جلفار" موقوف في سوق أبوظبي منذ الأول من أبريل الماضي، لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية.
ومؤخرا، وافقت الجمعية العمومية للشركة على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 617.8 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغ 90.3 مليون درهم خلال العام 2017.
وبحسب نتائج الأعمال، تراجعت مبيعات الشركة إلى 772.3 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل مبيعات بلغت 1.154 مليار درهم خلال العام 2017.
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