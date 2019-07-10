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شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" تبدأ تسيير رحلات إلى كوالالمبور والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشنت شركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي رحلتها الافتتاحية المباشرة بين الشارقة وكوالالمبور.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الشركة ستكون بذلك أول شركة تسير رحلة مباشرة لناقلة اقتصادية بين ماليزيا والإمارات.
تستغرق الرحلة سبع ساعات وتنطلق يومياً، أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد، من مطار الشارقة.
وأعلنت الشركة في وقت سابق إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة النمساوية فيينا، ابتداءً من 15 سبتمبر 2019.
يشار إلى أن النتائج المالية للشركة أظهرت مؤخرا ارتفاع أرباحها بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجدير بالذكر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2018 بلغت 579.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 662.3 مليون درهم في 2017، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.11 مليار درهم بالربع الرابع.
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