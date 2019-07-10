شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية: عاملان من المرجح أن يدعما ربحية المراعي السعودية المستقبلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال شركة الراحجي المالية في تقرير حديث لها إن استراتيجية شركة المراعي السعودية الرامية لتحسين مستوى كفاءة عمليات المبيعات وبرنامج ترشيد التكلفة، من المرجح أن تدعم ربحية الشركة.

وأضافت حسب التقريرالذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة من انه قد استمرت في تقييمها للمراعي على أساس طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية المخصومة ( معدل نمو نهائي 3.0 ،%36% دين في هيكل رأس المال و 7.3% متوسط مرجح لتكلفة رأس المال) وطريقة التقييم النسبي ( 26مرة ربح السهم التقديري للسنة المالية 2019) مما يؤدي الى تحقيق سعر مستهدف لسهم الشركة يبلغ 51ريالا، ويعني ذلك ضمنيا احتمال انخفاض سعر السهم بنسبة 1% تقريبا من سعره الحالي.

ويتداول سعر السهم حاليا عند مكرر ربح يبلغ 26.8مرة ، أي أدنى من متوسط مكرر ربحه لثلاث سنوات الذي يبلغ 28.1مرة.

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وجاء تصنيفهم للشركة محايدا متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهما، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار احتمال استمرار التحديات التشغيلية، حتى بعد استمرار الشركة في الاعتماد على قسمي انتاج الدواجن ومنتجات المخابز الاخذين في النمو حاليا، للتعويض جزئيا عن تأثير انخفاض انفاق المستهلكين وتصاعد تكاليف المدخلات.

وتقول شركة الأبحاث أن المخاطر المحيطة بالشركة تتمثل في انخفاض سعر السهم (أ) حدوث ارتفاع في أسعار السلع ،و (ب) حدوث انخفاض كبير في حجم السوق في ظل الرسوم المالية المفروضة على الأجانب وعدم حدوث زيادة في عدد السكان. وتشمل مخاطر ارتفاع سعر السهم (أ) حدوث مكاسب في حصة الشركة في السوق رغما عن الارتفاع في أسعار المنتجات، (ب) ارتفاع ايرادات الصادرات نتيجة للانتعاش الاقتصادي الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي، و (ج) حدوث تحسن كبير في معنويات المستهلكين في ظل الاصلاحات العديدة التي تجرى في المملكة حاليا.

وكانت أخبار اليوم قد ذكرت أن الشركة استطاعت أن تحقق ارتفاعا بإيراداتها بالنصف الأول من العام 2019 بنسبة 3.13% وبفارق 2014.79 مليون ريال لتصل إلى 7.07 مليار ريال مقابل 6.86 مليار ريال بالنصف الأول من 2018.

وحسب إحصائية كان النصيب الأكبر من قيمة النمو بالإيرادات لقطاع الدواجن والذي ارتفعت إيراداته بنسبة 20.03% وبفارق 171.35 مليون ريال لتصل إلى 1.03 مليار ريال مقابل 855.3 مليون ريال في النصف الأول من 2018.