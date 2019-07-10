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شكرا لقرائتكم خبر عن اكسترا السعودية: حصتنا السوقية ارتفعت 17% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة "اكسترا السعودية" إن شركته استفادت من الزخم الذي شهده قطاع التجزئة السعودي، ما سمح بتحقيق نمو مزدوج لها وارتفاع حصتها السوقية إلى نحو 17% مقارنة مع 14% بنهاية العام الماضي.
وأكد محمد جلال لـ"سي إن بي سي عربية" أن الشركة تتمتع بقوائم مالية صحية ومركز مالي قوي يسمح لها بدعم قروض البيع بالتقسيط والتي تبلغ بالوقت الحالي نحو 166 مليون ريال من إجمالي حجم محفظة قروض البيع بالتقسيط والبالغة نحو 500 مليون ريال.
وكشفت النتائج المالية للشركة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 59% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو بالغا 72.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 45.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
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