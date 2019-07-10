شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يقر نظام التجارة الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بحسب لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان مجلس الشورى السعودي، قد وافق في مايو الماضي على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بعد موافقته في يوليو 2018 على المشروع.

وقال المجلس حينئذ، إن مشروع النظام يتكون من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك، وما يتعلق ببيناته الشخصية الإلكترونية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي العام الماضي على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية وتحديد مهامه، المتمثلة في مواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية للتجارة الالكترونية.