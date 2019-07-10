شكرا لقرائتكم خبر عن "تشب" تُحافظ على تصنيف القوة المالية من الفئة (A3) من وكالة موديز الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن حصولها على تصنيف القوة المالية (A3) من وكالة التصنيف الائتمانى الدولية موديز والمخصص لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن تصنيف القوة المالية (A3) لها يعكس قوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة، بجانب وجود رسملة قوية، فضلاً عن وجود ربحية قوية، بالإضافة إلى الدعم المنبثق من مجموعة تشب.

Advertisements

كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة مع الدعم من مجموعة تشب بأن تحافظ شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على ربحيتها القوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 9.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018، بتراجع بلغت نسبته 9.4%.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول إلى الانخفاض في صافي الاقساط المكتسبة و الى التغيير في احتياطيات أقساط تأمين اضافية و الى التغيير في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها والى الارتفاع في المصاريف الادارية العمومية