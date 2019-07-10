شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لتطوير حقلين نفطيين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أرست شركة "أرامكو" السعودية 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وأضافت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي، و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

وتابع البيان أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في "أرامكو"، تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.