شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت نجرن" تتسلم رخصة تصدير الأسمنت من وزارة التجارة والاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن استلام رخصة تصدير الأسمنت برقم 138/ت، بتاريخ اليوم الثلاثاء، والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إن صلاحية الرخصة ستكون لمدة سنة من تاريخ صدورها، علماً بأنه لا يوجد أثر مالي لهذا التغيير الحاصل على الإعلان.

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وكانت الشركة قد تسلمت رخصة تصدير الأسمنت، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتاريخ 22 يوليو 2018، علماً بأن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 6.056 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغ 10.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود تحقيق الأرباح بالربع الأول من 2019 إلى ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض تكلفة الإنتاج للطن وزيادة الإيرادات الأخرى على رغم من أنخفاض معدل سعر البيع.