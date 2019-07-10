شكرا لقرائتكم خبر عن "صافولا" تنتهي من إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة صافولا عن انتهائها من طرح إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك بمقابل مالي أو مقابل مبادلة صكوك الإصدار بكامل أو بعض الصكوك المقومة بالريال السعودي والتي تم طرحها طرحا خاصاً.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استرداد صكوك الإصدار في تاريخ استحقاقها مالم تقم الشركة بإنهائها أو شرائها وإلغائها قبل ذلك وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح المتعلقة بالصكوك.

وكانت صافولا قد اعلنت، خلال يونيو الماضي، عن تأسيس برنامج الصكوك وبدء الطرح للإصدار الأول بموجب برنامج صكوك، مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً.

ويُشار إلى أنه قد تم الاكتتاب في هذا الإصدار من خلال دفع المستثمرين لمبلغ نقدي قدره 493 مليون ريال، وهو ما يمثل 49.3% من قيمة هذا الإصدار. في حين تم الاكتتاب في المتبقي من قيمة الإصدار من خلال مبادلة صكوك الإصدار مع بعض الصكوك السابقة.

وبحسب البيان، تم استرداد ومبادلة 507 صك من الصكوك السابقة وإيقاف تداولها بتاريخ 9 يوليو الجاري "الصكوك المستردة" بقيمة تبلغ مليون ريال لكل صك (القيمة الإسمية للصك عند الاسترداد) وبإجمالي 507 مليون ريال لكافة الصكوك المستردة، والتي تشكل ما نسبته 33.8% من إجمالي القيمة الكلية للصكوك السابقة.

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ونتيجة لما تقدم، فقد انخفضت القيمة الاسمية للصكوك السابقة من 1.5 مليار ريال إلى 993 مليون ريال سعودي.

هذا وقامت صافولا بتعيين اتش اس بي سي العربية السعوية كجهة مسؤولة عن عملية الإصدار متضمنة عملية استرداد واستخدام قيمة الصكوك المستردة من الصكوك السابقة مباشرة لشراء صكوك الإصدار(عملية المبادلة).

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت اكثر من 1.6 مرة من قيمة الإصدار.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 84.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، بالإضافة إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر شركات زميلة.

كذلك ارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 5.4 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 5.1 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.