شكرا لقرائتكم "أفركسيم بنك" يؤسس منصة إلكترونية للتسويات ببليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ 16 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 19:27

أعلن رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم بنك) بنديكت أوراما، إن البنك سيؤسس منصة إلكترونية للتسويات، بقيمة بليون دولار لدعم اتفاق التجارة الحرة الإفريقية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين دول القارة.



ودشن زعماء القارة الإفريقية الأحد الماضي، منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي ترأسها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وستعمل منطقة التجارة الحرة على مستوى القارة على توحيد 1.3 بليون نسمة، وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار.

وقال أوراما في كلمته أمام رؤساء دول القمة غير العادية الثانية عشرة للاتحاد الإفريقي في نيامي، إن نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS)، يعد أول نظام رقمي للمدفوعات على مستوى القارة يركز على تسهيل مدفوعات السلع والخدمات في التجارة بين البلدان الإفريقية بالعملات الإفريقية.

وأضاف وفقاً لبيان من البنك (حصلت "الحياة" على نسخة منه): "اليوم سنطلق بنية تحتية للدفع الرقمي على مستوى إفريقيا - نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) - الذي طورناه بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي:، موضحاً أن المنصة ستساعد من إنقاذ القارة من خسائر بأكثر من خمسة بلايين دولار من كلف معاملات الدفع سنوياً، وقبل كل شيء، المساهمة في تعزيز التجارة البينية الإفريقية وإضفاء الطابع الرسمي.

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وأوضح أوراما في كلمته لرؤساء الدول الذين اجتمعوا للاحتفال ببداية المرحلة التشغيلية من اتفاق التجارة الحرة لإفريقيا، أن هذه المنصة ستساعد على الإسراع في التوقيع على اتفاق التجارة الحرة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما تجعل الدفع عبر الحدود أسهل وأرخص وأكثر أمانًا، وهو خطوة حاسمة واضحة في خلق إفريقيا التي نريدها.

وأضاف أن البنك قدم الدعم للعمل الذي تقوم به منظمة المعايير الإقليمية الإفريقية والاتحاد الأفريقي في تنفيذ الاتفاق، وذلك كجزء من دعمه لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة لإفريقيا.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا سجل العام الماضي 6.9 بليون دولار، مقابل 5.6 بليون دولار خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا حوالى 4.7 بليون دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 26.9 في المئة، مقارنة في عام 2017.

واستحوذت دول شمال إفريقيا والجوار على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية للدول الإفريقية، مقارنة في بقية دول القارة.