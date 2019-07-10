شكرا لقرائتكم "الأهلي المتحد" يستحوذ على 90 في المئة من السيولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 17:23

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه مجددا بنسبة 0.36 في المئة تعادل 5.48 نقطة، صعودا الى 1538.31 نقطة في مقابل 1532.83 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.22 في المئة ما يعادل 1.68 نقطة الى 753.98 مقابل 755.66 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.40 في المئة.

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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.99 مليون سهم في مقابل 2.68 مليون اليوم السابق بنسبة 86 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.46 مليون دينار في مقابل 723 ألف اليوم السابق بنسبة 102 في المئة، نفذت من خلال 133 صفقة في مقابل 127 صفقة بزيادة 5 في المئة. وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.99 مليون سهم في مقابل 2.68 مليون اليوم السابق بنسبة 86 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.46 مليون دينار في مقابل 723 ألف اليوم السابق بنسبة 102 في المئة، نفذت من خلال 133 صفقة في مقابل 127 صفقة بزيادة 5 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.65 بليون دينار بزيادة 38 مليونا نسبتها 0.39 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 5 شركات، واستقرت 5 شركات أخرى. وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.27 مليون دينار بحريني، شكلت 87 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.96 مليون سهم، نفذت من خلال 70 صفقة. وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.20 مليون دينار، نسبتها 82 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 3.32 مليون سهم، تلاه سهم بتلكو بسيولة 57 ألف دينار نسبتها 4 في المئة.



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