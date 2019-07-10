شكرا لقرائتكم رئيس منطقة اليورو يدعو الحكومة اليونانية إلى التزام التقشف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 16:52

حضّ رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو رئيس الوزراء اليوناني الجديد المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس على احترام "الالتزامات" التي قطعها سلفه اليساري ألكسيس تسيبراس خلال فترة الإنقاذ المالي للبلاد، لاسيما في مجالي الإصلاح الحكومي والتقشّف في الانفاق العام.



وقال سنتينو للصحافيين في بروكسيل: "نصحيتي للحكومة اليونانية الجديدة هي أن نحترم التزاماتنا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها لكسب المصداقية". وأضاف: "التعهدات هي تعهدات. إذا نكثنا بها فإنّ المصداقية هي أول ما سينهار وسيؤدّي ذلك إلى نقص بالثقة والاستثمارات، وفي نهاية المطاف، بالنمو".

من جهته، قال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الفرنسي بيار موسكوفيسي إن "عملية الإصلاحات التي بدأت في اليونان هي الطريقة الصحيحة لخلق كل الوظائف التي ينتظرها الجميع، خصوصاً الشباب اليوناني".

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وأتى تحذير رئيس منطقة اليورو بعد ساعات على أداء ميتسوتاكيس اليمين الدستورية وتسلّمه رسمياً مهام رئاسة الوزراء، متعهداً بتخفيف سياسة التقشف التي تفرضها منطقة اليورو.

وأعلن ميتسوتاكيس تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمّت تكنوقراطاً ونساءً، وذلك غداة وعده بـ"إنهاض" البلاد بعد مرحلة "مؤلمة" عاشتها خلال حكم تسيبراس.

وتتسلّم الحكومة الجديدة اقتصاداً يسجّل تباطؤاً في النمو وديناً عاماً يتجاوز 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة لليونان لتخفيف الأهداف الضريبية.