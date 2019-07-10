شكرا لقرائتكم قطاع التأمين الخاسر الوحيد في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 16:41

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 27 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 12 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة أخرى، واستقرت 8 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 576 بليون ريال بزيادة 2.4 بليون نستبها 0.41 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا محدودا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 3 في المئة الى 169 مليون ريال في مقابل 174 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 26 في المئة الى 54 مليون سهم، في مقابل 42 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 21 في المئة الى 4207 صفقات في مقابل 5353 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع محدود بعد تراجعه في الجلسات الثلاثة السابقة، وصعد في جلسة اليوم 0.55 في المئة، تعادل 58 نقطة، وصولا الى 10500 نقطة في مقابل 10443 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 1.96 في المئة.

وخالف قطاع التأمين اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره 0.07 في المئة، الى 3117 نقطة، بينما ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر النقل المرتفع 1.82 في المئة الى 2508 نقاط، تلاه مؤشر المصارف المرتفع 0.59 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر العائد الاجمالي 0.55 في المئة.

وسجل مؤشر جميع الأسهم رابع أكبر زيادة 0.53 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات الصاعد 0.51 في المئة، ارتفع مؤشر العقارات 0.43 في المئة، ثم مؤشر الاتصالات بزيادة 0.33 في المئة، وسجل مؤشر الصناعة أقل زيادة 0.21 في المئة.