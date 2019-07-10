السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية عن توقيع عقودا قيمتها 2.71 مليار دولار مع ⁧‫أرامكو السعودية،‬⁩ ستبني بموجبها محطة جديدة للنفط والغاز في منطقة المرجان السعودية. كما وقعت أرامكو السعودية 34 عقدا مع شركات سعودية وعالمية، لتفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات، تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز، من حقلي المرجان والبري، بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولار.



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كانت هذه تفاصيل خبر هيونداي للهندسة والإنشاءات توقع عقودا قيمتها 2.71 مليار دولار مع ⁧‫أرامكو السعودية‬⁩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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