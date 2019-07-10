شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تنخفض بفعل الحذر قبل شهادة رئيس المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضا اليوم الأربعاء، وتحرك في نطاق ضيق مع ترقب مستثمرين شهادة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن الاقتصاد الأمريكي.
وأغلق المؤشر نيكي متراجعا 0.15% عند 21533.48 نقطة.
وتترقب الأسواق تعليقات باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي والتي تبدأ في وقت لاحق اليوم وتستمر على مدى يومين إذ قد تدعم التوقعات بشأن سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة أو تربكها.
عانت أسهم شركات الآلات بعد أن قال اتحاد منتجي معدات الآلات في اليابان أمس الثلاثاء إن طلبيات الشراء في يونيو نزلت 38 بالمئة إلى 98.8 مليار ين (90.75 مليون دولار) مسجلة هبوطا للشهر التاسع على التوالي.
ونزل سهم فانوك 2.1 % وتراجع سهم ياسكاوا الكتريك 1.5% ونزل سهم كينيس كورب 0.7 %.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 % إلى 1571.32 نقطة. وفاقت الاسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1297 إلى 764.
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