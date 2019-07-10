شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالتنمية الصناعية: تسليم مجمع البغدادى الصناعى بالأقصر أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر مسؤل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم الانتهاء من المجمع الصناعى فى مدينة البغدادى الصناعية فى الأقصر خلال أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المجمع الصناعى فى البغدادى يضم حوالي 240 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 150 و400 متر مربع.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن المجمع مخصص للصناعات الصغيرة، وعدد من الأنشطة الصناعية منها الأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائى، ومقام على مساحة 49 فدانا.