شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم العام لشهر يونيو 2019، سجل تراجعا على المستويين الشهرى والسنوى، ليأتى على المستوى السنوى مسجلا 8.9%، مقابل 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018.

وكان قد سجل 13.2% على الأساس السنوى فى مايو 2019.

وعلى المستوى الشهرى، أظهرت بيانات النشرة، التى أعلنها الجهاز صباح اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلـغ لإجمالي الجمهورية (307.8) نقطة لشهر يونيو 2019 مسجـلاً انخفاضاً قدره (1.0%) عن شهر مايو السابق له مباشرة، والذى كان قد بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية خلاله 311.1 نقطة.

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وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب هذا التراجع فى معدل التضخم الشهرى لشهر يونيو 2019 إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).

هذا بالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة (1.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة

بنسبة (0.9%)، إلا أن التضخم الشهرى لشعر يونيو 2019 سجل تراجعا عن الشهر السابق له