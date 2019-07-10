الان تتابع هيونداي للهندسة والإنشاءات توقع عقودا بـ2.7 مليار دولار مع أرامكو السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: ذكرت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات أنها وقعت عقودا قيمتها 3.2 تريليون ون (2.71 ملياردولار) مع أرامكو السعودية. وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ العقود في أكتوبر تشرين الأول 2022. وأضافت الشركة أنها ستبني محطة جديدة للنفط والغاز في منطقة المرجان السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيونداي للهندسة والإنشاءات توقع عقودا بـ2.7 مليار دولار مع أرامكو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.