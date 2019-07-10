شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز تحكم اختبار جودة المحمول والإنترنت الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس المقبل، مركز تحكم لقياس واختبار جودة خدمات المحمول الصوتية و الإنترنت وفقا لما أكده مسئول رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع.

وأوضح المصدر، أن المركز و مقره جهاز تنظيم الاتصالات بالقرية الذكية مزود بشاشات مرتبطة بأجهزة حديثة موجودة بأنحاء الجمهورية، لاختبار ومتابعة أداء الخدمة، مضيفا أن جهاز تنظيم الاتصالات هو ما سيجرى القياسات اللازمة لجودة المحمول.

وأوضح أن الجهاز لديه مهندسين وفنيين على أعلى مستوى لإجراء القياسات، كما أن الشركة التى تم التعاقد معها تجرى دورات تدريبية للموظفين بشأن التعامل مع الأجهزة الحديثة لاختبار الخدمة.

كان جهاز تنظيم الاتصالات، قد أصدر بيانا شديد اللهجة فى وقت سابق حذر شركات المحمول:" أنه من الآن فصاعدا فإنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.