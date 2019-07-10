شكرا لقرائتكم خبر عن احذر "النزيل الخفى".. مسئول من وزارة السياحة يراقب أداء الخدمات فى الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبيه هام لكل الفنادق على أرض المحروسة، قدم خدماتك على أعلى مستوى لكل النزلاء، واعتنى بهم بنفس القدر من الأهمية، فربما الشخص الذى تتعامل معه الآن هو نزيل خفى، جاء للتفتيش عليك دون أن تعلم ليقيس مدى جودة خدماتك.

فـ"النزيل الخفى" هو أحد النظم الحديثة للتفتيش على الفنادق وقياس مدى جودتها، وهو النظام الذى سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن معايير التصنيف الجديدة للفنادق المصرية، والتى تتم بالتعاون بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار خبير منظمة السياحة العالمية آلان فيوترى الذى أشرف على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق، الي أنه تم إدراج لأول مرة بند لقياس مدي جودة الخدمة المقدمة بالفنادق، مما يكون مؤشرا على مدي كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين، مشيرا إلى تفعيل نظام "النزيل الخفي" (Mystery guest) الذى يقوم بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته.

ويتمثل هذا النظام على أن يقوم "النزيل الخفى" بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته، وقياس مدى جودته فى كافة القطاعات بداية من النظافة وحتى التجهيزات والخدمة، والعمالة، وجودة الطعام، ويأتى هذا فى إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعادة هيكلة القطاع، والذى يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية.

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وتم التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لوضع معايير خاصة بالسلامة المهنية والصحية بالفنادق، وذلك لضمان وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقى، حيث قام الخبير الفرنسى بزيارة مجموعة من الفنادق ذات التصنيفات المختلفة فى عدد من المحافظات السياحية، واختيار عينة منها لدراسة أوضاعها، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له.

وبعد 10 شهور من العمل والدراسة تم الإنتهاء من صياغة المنظومة الجديدة والتى سيتم الإعلان عنها خلا شهر أغسطس المقبل، وفى اجتماع ضم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزى، قام الخبير الدولى بتقديم عرض تقديمى لما تم إنجازه منذ بدء العمل على هذه المنظومة وحتى الآن، استعرض خلاله مصفوفة المعايير الجديدة التى وضعت فى هذه المنظومة ودرجات نجوميتها المختلفة ( ٣ -٤ - ٥ نجوم) وكذلك وفقا لأنواع الفنادق المختلفة ( فندق ثابت - فندق عائم - فندق بيئى).

وأشار الخبير الدولى إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بشكل تكنولوجى حديث باستخدام الألواح الإلكترونية Tablets ونظام تشغيل Soft ware خاص بها، لافتا إلى أنه تم عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الإلكترونية Tablets.

وأضاف أنه تم تأهيل عدد 23 مفتش من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، وتم تأهيل 6 مدربي مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.