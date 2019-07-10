شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر الحج البرى.. 6 مواصفات تأكد من توافرها قبل بداية الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حجاج القطاع السياحى للبرنامج البرى، والبالغ عددهم 12 ألف للسفر للأراضى المقدسة بعد 15 يوما، لأداء مناسك الحج للعام 1440هـ.

ووضعت وزارة السياحة ضوابط صارمة يجب توافرها فى السائقين الذين سيقلون حجاج البرى بعضها مهنى والآخر أخلاقى، وذلك حماية لأرواحهم، وحتى لا يكون هناك تجاوزات من قبل السائقين تجاه الحجاج، وتلك الضوابط سيتم مراقبتها بشدة من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات.

أن يكون مسجلا بالوزارة ويجوز أن يكون مسجلا على شركة أخرى غير الشركة المالكة للأتوبيس. أن يجتاز الكشف الطبى بما لايتجاوز سنة وأن يكون حاصلا على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة بالسائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة. يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة فى الميعاد المحدد لها دون سبب. تواجد سائق احتياطى لكل سيارة مستوفيا لكافة الشروط الموضحة فى البنود السابقة. يلتزم السائق بعدم تحصيل أى اتاوات أو اكراميات تحت أى مسمى من الحجاج. كما يلتزم بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سوف يطبق عليه الجزاء القانونى.

وعن الشروط الواجب توافرها فى السائقين: