شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير عمال ومعدات شركة المراجل بعد إنهاء النزاع القانونى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إن بقية العاملين فى شركة المراجل البخارية نحو 95 عاملا يتم دفع رواتبهم حيث سبق إلحاقهم بشركة ناروبين التابعة للقابضة.

وأضاف وليد الرشيد لـ"الخليج 365"، إنه بعد التوصل لتسوية نهائية حول شركة المراجل وبنك فيصل وشركة الخلود والتى سيتم توقيعها اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء، سيتم التحرك لتسوية مشكلة المعدات والتى قدرنا كشركة قابضة كفاءتها بنحو 14%؜، إلا أن اللجنة الفنية المختصة التى تم تشكيلها لتقييم حالة المعدات قالت أن كفاءتها لا تزيد عن 5 %، وبالتالى سيتم بيعها خردة فى الفترة المقبلة وبعد تسليم الأرض لوزارة البترول نظير مديونيات.