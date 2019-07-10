معلومة اقتصادية.. خام غرب تكساس معيار لتسعير العقود الآجلة ببورصة نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف خام غرب تكساس الوسيط بالخام الخفيف الحلو، يبلغ وزنه النوعى 396 درجة، كما يحتوى على 0.24 % من الكبريت. ويتفوق خام غرب تكساس على نفط أوبك وخام برنت بسبب انخفاض نسبة الكبريت مقارنة بالأنواع السابقة. ويستخدم خام غرب تكساس الوسيط كمعيار لتسعير النفط لعقود النفط الآجلة الخاصة ببورصة نيويورك التجارية، كما أن خام غرب تكساس الوسيط المصدر الرئيسى لإنتاج للبنزين بالولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements وفيما يتعلق بمناطق استخراج خام غرب تكساس الوسيط، فيتم استخراجه من الحقول النفطية بالولايات المتحدة الأمريكية من ولايات تكساس ولويزيانا وداكوتا الشمالية وبعد ذلك تتم عملية نقل الخام عبر خط أنابيب الي كوشينج بولاية أوكلاهوما.

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