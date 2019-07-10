شكرا لقرائتكم خبر عن آن يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم آن ديجيتال (AAN) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ويأتي هذا الإغلاق في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 12.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.20 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.20 ومستوى المقاومة 12.00 .

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