- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك بمنطقة تحديد مصير – تحليل صباحي – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة صكوك القابضة (SOKOUK) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.50 نقطة ، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، كآخر ضغوطه السلبية التي قد تؤثر على تداولاته القادمة .
ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 34.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيعلن السهم بدء موجة تصحيحية صاعدة ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 38.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.60 ومستوى المقاومة 35.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر صكوك بمنطقة تحديد مصير – تحليل صباحي – 10-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.