شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك بمنطقة تحديد مصير – تحليل صباحي – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة صكوك القابضة (SOKOUK) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.50 نقطة ، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، كآخر ضغوطه السلبية التي قد تؤثر على تداولاته القادمة .

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ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 34.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيعلن السهم بدء موجة تصحيحية صاعدة ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 38.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.60 ومستوى المقاومة 35.00 .