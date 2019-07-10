وطنية يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 10-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الوطنية العقارية (NRE) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.61% بما يعادل 1.20 نقطة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 80.00 ، طيلة ثبات الدعم 73.70 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 73.70 ومستوى المقاومة 78.00 .
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