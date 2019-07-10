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شكرا لقرائتكم خبر عن المباني يتجه صوب 800.00 – تحليل صباحي – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة المباني (MABANEE) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 739.00 ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.78% بما يعادل 28.00 نقطة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 739.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة التاريخي 800.0 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 739.00 ومستوى المقاومة 800.00 .
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