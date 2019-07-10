- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي - 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع تداولات سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، وأيضاً يستقر أعلى مستوى 15.50 ، ليؤكد بذلك على اختراقه ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.06 ريال .
ولهذا وطيلة استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 15.50 نتوقع له المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.20 ومستوى المقاومة 16.10 .
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي - 10-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.