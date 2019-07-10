شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي - 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع تداولات سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، وأيضاً يستقر أعلى مستوى 15.50 ، ليؤكد بذلك على اختراقه ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.06 ريال .

Advertisements

ولهذا وطيلة استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 15.50 نتوقع له المزيد من الارتفاع خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.20 ومستوى المقاومة 16.10 .