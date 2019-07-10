شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت نجران (3002) في آخر جلساته ، ليجني بذلك أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 8.77 ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.03 ريال ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.77 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.24 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.49 ومستوى المقاومة 8.92 .