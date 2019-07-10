شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 10-07-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سهم التأمين العربية (8160) جلسة اتسمت بالتذبذب الشديدة ، منخفضاً خلالها بنسبة -0.21% بما يعادل -0.04 ريال ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مستقراً أعلى مستوى الدعم 18.53 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 23.01 إلى 14.06) ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.59 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.10 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.53 ومستوى المقاومة 20.00 .