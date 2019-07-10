شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 10-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سامبا (1090) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر بذلك أدنى مستوى 34.87 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 27.55 إلى 39.40) ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -0.45 ريال .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 34.87 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 33.48 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.80 ومستوى المقاومة 36.00 .